Nesta segunda-feira (28), a equipe de O Popular encontra-se na Rodovia do Xisto para relatar a situação do trânsito. Por enquanto a rodovia apresenta um fluxo tranquilo, com poucos veículos em circulação. No entanto, espera-se que a movimentação aumente ao longo do dia.

De acordo com a simepar, Araucária indicam uma temperatura mínima de 7 graus, com máxima não ultrapassando os 12 graus. Mesmo com o tempo nublado e com várias nuvems, não há previsão de chuva para o dia.