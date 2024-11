Trechos de duas ruas do Centro terão sentido único a partir do sábado (02)

A partir deste sábado, 02 de novembro, dois trechos da região do Centro passarão a ter sentido único e eles estão localizados nas ruas Suzana Suckow e avenida Alfred Charvet. Essas vias passarão a ter sentido único, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito, especialmente durante os horários de entrada e saída das escolas na região.

Na rua Suzana Suckow, o trecho entre a rua São Vicente de Paulo e a Avenida Victor do Amaral será modificado para permitir somente o tráfego em sentido único da rua São Vicente, em direção à avenida. Para garantir que o fluxo de veículos se mantenha organizado, o Departamento de Trânsito de Araucária já realizou a criação de um recuo na Av. Victor do Amaral. Este recuo tem como finalidade facilitar a formação de filas de carros que aguardam para acessar a escola próxima, sem prejudicar o tráfego nas pistas.

Com a implementação do sentido único na rua Suzana Suckow, os motoristas que trafegarem pela rua São Vicente de Paulo poderão utilizar as duas pistas disponíveis no trecho da Suzana Suckow para acessar a Victor do Amaral. Já aqueles que estiverem na avenida e precisarem retornar à São Vicente deverão seguir um trajeto alternativo, acessando a rua Rodolfo Hasselmann, situada a poucos metros à frente da rua Suzana Suckow.

A segunda mudança será na avenida Alfred Charvet, no trecho entre a rua Prefeito Odorico e a avenida Victor do Amaral. A via passará a ter sentido único, partindo da rotatória da Alfred Charvet em direção à Victor do Amaral, com acesso facilitado também à avenida Archelau de Almeida Torres. A alteração nesta área tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos, evitando sobrecarga e congestionamentos que comumente ocorrem durante os horários de entrada e saída das escolas próximas.