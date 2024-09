Três pessoas foram presas e uma arma de fogo foi apreendida pela Guarda Municipal na madrugada de sábado (21)

Na madrugada do último sábado, 21 de setembro, a Guarda Municipal de Araucária realizou a prisão de uma mulher e dois homens.

De acordo com informações oficiais, uma equipe estava realizando um patrulhamento pela Avenida das Araucárias, quando avistou um carro da marca BMW com as luzes apagadas e dirigindo em zig-zag. O sinal de abordagem foi efetuado, mas a condutora não obedeceu e fugiu em direção a Curitiba. O veículo acabou indo pela contramão e subiu em cima das calçadas. Depois de um tempo, o carro acabou falhando e parou no meio da rua.

A motorista e o passageiro foram revistados, mas nada de ilícito foi localizado. O outro passageiro se recusou a sair do carro, e a equipe precisou retirá-lo. Também nada de ilícito foi encontrado.

Os agentes acabaram encontrando uma arma de fogo sem numeração no porta luvas do veículo, sendo uma pistola da marca Taurus de calibre 40. A mulher confessou ser a dona do armamento. Ao verificarem a identidade do trio, um mandado de prisão foi encontrado em desfavor do primeiro passageiro. Os três receberam voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas, já que estavam em um estado alterado e não obedeciam às ordens da equipe da GM.

O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, enquanto o automóvel foi levado para o pátio do trânsito, já que a motorista não possuía carteira de habilitação.