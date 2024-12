Tribunal do Juri condena homem por tentativa de homicídio cometida em 2015

No último dia 04 de dezembro, o Conselho de Sentença do Tribunal do Juri de Araucária se reuniu para julgar Angelo Agenir da Rosa, acusado pela tentativa de homicídio contra Márcio Sidney Vieira dos Santos, cometida em 2015, e decidiu pela sua condenação. Por maioria de votos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito e não absolveram o acusado, que recebeu a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, com direito a recorrer em liberdade.

Este foi um julgamento sem a presença do réu, que estava respondendo pelo crime em liberdade e não foi localizado para receber a intimação.

Relembre o crime

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, no dia 16 de setembro de 2015, por volta das 22h, na Rua Vitório Sfendrych, no bairro Barigui, os denunciados Angelo Agenir da Rosa e um comparsa, munidos com facões e no intento de matar, desferiram vários golpes na vítima Márcio Sidney Vieira dos Santos, atingindo seu braço direito, abdômen e dedos.

Na ocasião, a mãe da vítima interferiu, tentando tirar a arma de um deles, mas acabou sendo atingida na mão. Márcio foi socorrido e acabou sobrevivendo ao ataque.

Edição n.º 1445.