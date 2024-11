Tutor de cãozinho encontrado no Centro ainda não foi localizado

No dia 28 de outubro, uma moradora do bairro Iguaçu encontrou um cachorrinho perdido em frente à panificadora Pão e Vinho, próximo à Caixa Econômica Federal da Avenida Victor do Amaral, no Centro. O fato de estar usando uma coleira de couro levou Tamires a acolher o cãozinho e a cuidar dele até que o tutor seja localizado. Quando encontrado, o animal estava muito cansado e com um pequeno machucado na cabeça.

Ela disse que levou o cãozinho até a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para verificar o chip de identificação, mas ele não tinha. Os veterinários da SMMA disseram que ele possui aproximadamente 6 meses de vida.

O cãozinho é dócil, de porte médio/grande, seu pelo é curto e todo preto. Caso o tutor não seja localizado, Tamires diz que irá doá-lo, já que possui outros dois cachorros. “Separei eles do cachorrinho para evitar possíveis brigas”, explica.

Se por acaso alguém reconhecer o animal, deve entrar em contato com a Tamires pelo número (41) 99608-7388, ou com a sua mãe Rosemeri pelo número (41) 99696-6107.

Edição n.º 1441.