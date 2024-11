Tutora pede ajuda para encontrar cachorrinha Luna que sumiu no bairro Estação

Nesta quinta-feira, 31 de outubro, por volta de 12h, uma cachorrinha acabou desaparecendo de sua casa, localizada na rua Augusto Gawleta, no bairro Estação.

Ela atende pelo nome de Luna, possui 11 meses e é da raça Shih Tzu. Sua tutora desconfia que ela possa ter fugido pelo portão. Luna é de porte pequeno e seu pelo estava tosado, além disso, ela não possui cicatriz e não estava utilizando coleira quando desapareceu.

Seus pelos são brancos, com algumas manchas marrons pelo corpo. Apesar do pelo do corpo estar tosado, suas orelhinhas estavam com os pelos longos. A tutora relata que Luna é muito dócil e não possui chip de identificação.

Para quem conseguir encontrar a cachorrinha Luna, deve entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99684-2305, ou pelo número (41) 99654-6545.