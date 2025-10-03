Na quinta-feira, 2 de outubro, por volta de 5h, uma cachorra chamada Maya, da raça Husky Siberiano, fugiu do condomínio onde morava com a família no bairro Iguaçu. Ela ainda não foi encontrada e agora existe a suspeita de que esteja morta.

Filmagens de uma câmera de segurança do residencial mostram Maya passando por baixo do portão e, depois, caminhando pela rua Paranavaí. Na sequência, ela entra num terreno pelo portão do imóvel, que está aberto.

Os tutores de Maya também conseguiram imagens da câmera de segurança de uma casa que fica em frente ao imóvel em que a cachorra entrou. Elas mostram que por volta das 7h uma pessoa tenta entrar na casa e se depara com a cachorra próxima ao portão, que agora está fechado.

Essa pessoa então parece conversar com alguém que está do lado de dentro do imóvel. Poucos minutos depois é possível ouvir um estampido e uivos de dor da cachorra. Após isso, o homem que estava do lado de fora do imóvel entra tranquilamente pelo portão.

Após a análise das imagens, a família de Maya passou a considerar a possibilidade de que a cachorra tenha sido morta. Por isso, registrou boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia Civil pedindo que o caso seja investigado.

Eles ainda dizem ter procurado os proprietários do terreno, que afirmaram que a cachorra entrou no imóvel e matou algumas galinhas, sendo que eles teriam apenas a espantado do local.

Nossa reportagem conversou com o proprietário da casa. Ele nega que tenha feito qualquer tipo de mal para a cachorra. Afirma também que não mora no imóvel, sendo que a casa estaria arrendada para outra pessoa.

Na versão dele, a cachorra entrou no imóvel e matou as galinhas, sendo que em seguida teria avançado contra as pessoas que residem na casa. Nesse momento, ele e outra pessoa teriam se dirigido ao local, entrado por um portão lateral, que fica na rua Guaíra, e apenas espantado a cachorra, que saiu correndo pela parte de trás do terreno.

Maya segue desaparecida.