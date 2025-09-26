No sábado, dia 27 de setembro, quatro Unidades Básicas de Sáude (UBSs), vão realizar atendimento durante o dia para a população araucariense.

A iniciativa integra a campanha de valorização da vida, que vem promovendo a abertura de unidades aos sábados durante o mês de setembro. A medida foi pensada para ampliar o acesso dos atendimentos a população, oferecendo exame preventivo, vacinas, consultas e outros serviços.

Confira os horários de atendimento e procedimentos disponíveis em casa Unidade:

Na UBSF Santa Terezinha, o atendimento será das 8 às 17h, com oferta de coleta de exames preventivos, pesagem e avaliação nutricional para beneficiários do Programa Bolsa Família com menos de 7 anos e orientações de saúde bucal.

Já a UBSF Valmir Herves de Lima – Califórnia vai funcionar das 8 às 14h, com foco em informação e conscientização. A programação inclui palestras, rodas de conversa, dinâmicas e serviços como triagem rápida (pressão arterial e glicemia), além da distribuição de materiais educativos. Os temas abordados vão desde a prevenção ao suicídio (Setembro Amarelo) até saúde mental, inclusão e envelhecimento saudável.

A UBSF São José Tupy também estará aberta das 8 às 17h, com vacinação, coleta de exame preventivo, testes rápidos e palestras sobre a campanha Setembro Amarelo.