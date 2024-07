UNIÃO BRASIL lança Dr. Claudio e Ben Hur para concorrer à Prefeitura

Numa convenção agitada, o UNIÃO BRASIL decidiu escolher neste sábado, 27 de julho, Dr. Claudio Bednarczuk e Ben Hur Custódio de Oliveira para concorrer às eleições majoritárias deste ano de 2024. O primeiro será o candidato a prefeito e o segundo ocupará o posto de vice. O PSD e o Republicanos também integram a coligação.

Dr. Claudio substitui Hilda Lukalski (PSD) na cabeça de chapa. Declarada pré-candidata desde fevereiro, ela acabou optando em condicionar sua candidatura a ter o direito de escolher o vice de sua chapa e que esse vice não fosse o atual presidente da Câmara. Diante do requerimento feito por Dona Hilda, os dez integrantes do PSD com direito a voto na convenção tiveram que escolher se atendiam ou não ao pedido da atual vice-prefeito. Oito membros da Executiva votaram por rejeitar o pedido. Um votou por aceitá-lo e outro votou nulo.

Sem Dona Hilda, os partidos que integram a coligação tiveram que se rearranjarem, cabendo ao prefeito Hissam Hussein Dehaini bancar a indicação de Dr. Claudio.

Definida a chapa, Dr. Claudio e Ben Hur discursaram no anfiteatro da UNIFACEAR, onde aconteceu a convenção. Ambos disseram que confiam no apoio do prefeito Hissam durante a campanha e no convencimento da população para que sejam eleitos. Afirmaram ainda que pretendem seguir o modelo de gestão do atual prefeito. Hissam, por sua vez, foi o último a falar, avalizando a dupla e dizendo que fará parte da gestão, caso a chapa seja eleita.

