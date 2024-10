Urnas eletrônicas possuem adaptações para portadores de deficiências

Desde a primeira versão da urna eletrônica, utilizada no pleito eleitoral de 1996, a Justiça Eleitoral implementou recursos que possibilitaram o exercício do voto por todos os cidadãos brasileiros. Tanto a acessibilidade nos locais de votação como as adaptações feitas nas urnas ao longo dos anos têm como objetivo a garantia do direito ao voto.

Foto: Divulgação. Acessibilidade permite que todos os cidadãos

possam votar nestas eleições, independentemente das suas condições.

A Justiça Eleitoral do Paraná tem como uma de suas principais prioridades a inclusão e a acessibilidade. Essa preocupação começa na preparação dos locais de votação, que embora não sejam de propriedade da Justiça Eleitoral (são emprestados de outros órgãos ou instituições), que não devem apresentar barreiras ou obstáculos que possam impedir a eleitora ou o eleitor de exercer o seu direito de voto de forma individual e de forma autônoma.

De acordo com o TRE-PR, ainda existem os recursos de acessibilidade na própria urna eletrônica, como o teclado em Braile, e agora a tradução para Libras, para as pessoas que necessitam desse recurso. Além disso, tem a voz, que deixa de ser uma voz sintética e passa a ser uma voz humana. Esse recurso é habilitado para a pessoa que informou previamente sua necessidade para a Justiça Eleitoral. O próprio mesário ou a própria mesária poderá habilitar esse recurso no dia da eleição.

Edição n.º 1435. Foto destaque: TRE-PR.