Gestantes com 28 semanas ou mais de gravidez já podem receber, a partir desta terça-feira (09), a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite em bebês, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araucária. Para a vacinação, é necessário apresentar a carteira de pré-natal. Não há limite de idade para a mãe, e a recomendação do Ministério da Saúde (MS) é aplicar uma dose a cada nova gestação.

Por que as gestantes devem se vacinar

O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e por 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. A vacinação durante a gestação transfere anticorpos para o bebê, garantindo proteção nos primeiros meses de vida e reduzindo significativamente o risco de hospitalizações.

Dados do Ministério da Saúde indicam que, até 22 de novembro de 2025, o Brasil registrou aproximadamente 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associados ao VSR. Desse total, mais de 35,5 mil casos (82,5%) ocorreram em crianças menores de dois anos, reforçando a importância da imunização para esse público. Como os quadros de bronquiolite são majoritariamente causados por vírus, não há tratamento específico.

O manejo clínico é focado no alívio dos sintomas e no suporte respiratório, quando necessário. Por isso, a prevenção por meio da vacinação é a estratégia mais eficaz.

Atualização vacinal

Durante a ida à UBS, as gestantes também podem aproveitar para atualizar sua carteirinha de vacinação. Estão recomendados na gestação os seguintes imunizantes:

  • dTpa (Tétano, Difteria e Coqueluche)
  • Hepatite B
  • Influenza
  • Covid-19

A vacina contra o VSR pode ser administrada no mesmo dia que as outras vacinas, conforme orientação do MS.