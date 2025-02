Vacinas Asami oferece cuidado, inovação e proteção para todas as idades

A Vacinas Asami tem se destacado no setor de imunização pela qualidade e abrangência dos serviços oferecidos, atendendo a uma grande diversidade de públicos com um portfólio completo de vacinas.

A clínica oferece imunizações desde os 2 meses de idade até os 60+, com vacinas de última geração, como a Abrysvo, destinada a gestantes, a Beyfortus, recomendada para recém-nascidos, e a Arexvy, indicada para idosos. A clínica segue rigorosamente o calendário vacinal, proporcionando os cuidados necessários para cada fase da vida.

No início de sua trajetória, a Vacinas Asami teve o desafio de introduzir no mercado de Araucária a cultura da vacinação humanizada. Começou suas atividades em 2024, no Centro Médico de Araucária (CMA), no entanto, com o tempo, surgiu a necessidade de um local exclusivo para a clínica de vacinação, o que levou à mudança para uma nova sede, com duas salas de vacinas e amplo espaço. Hoje, a clínica está localizada no bairro Iguaçu.

O atendimento na Vacinas Asami é realizado com a máxima atenção à comodidade dos pacientes. A clínica oferece a opção de agendamento prévio para otimizar o tempo de espera, além de atender por ordem de chegada. Para aqueles que preferem o conforto de casa, também há a opção de vacinação domiciliar. Esse modelo de atendimento flexível permite que todos os públicos sejam atendidos de maneira ágil e personalizada.

Além disso, a Vacinas Asami se dedica a grupos de risco com programas específicos de vacinação. Cada Plano Vacinal é elaborado para atender às necessidades de cada cliente, considerando a idade e os fatores de risco. Isso garante que a imunização seja feita de maneira eficiente e segura, proporcionando maior proteção para quem mais precisa.

A clínica disponibiliza também as vacinas mais recentes para idosos, como a vacina contra Herpes Zoster, a Eflueda, e a Arexvy, que combate o Vírus Sincicial Respiratório. Para garantir mais segurança e conforto, a Vacinas Asami também realiza atendimentos domiciliares para esse público, sempre com muito cuidado e atenção.

A Vacinas Asami facilita o processo de pagamento, aceitando cartões de crédito, com parcelamentos variáveis, cartão de débito, Pix e Dinheiro, tornando os serviços ainda mais práticos e acessíveis ao público.

SERVIÇO

A Vacinas Asami está localizada na rua Miguel Bertolino Pizatto, 1115, para realizar agendamentos entre em contato através do telefone (41) 3552-087. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 18:00 e aos sábados das 08:30 ao 12:00.

Edição n.º 1453. Nina Santos.