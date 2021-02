Vagas do SINE podem ser consultadas no site da Prefeitura

Compartilhe esta notícia

Através do site, os trabalhadores terão acesso mais fácil e rápido às vagas de trabalho. Foto: Carlos Poly

Os araucarienses que estão desempregados passaram a ter mais uma oportunidade na hora de buscar uma vaga no mercado de trabalho. Isso porque a partir de agora, eles podem consultar no site da Prefeitura, as opções de vagas locais cadastradas na Agência do Trabalhador/SINE do município. Além da vaga, eles terão acesso a detalhes sobre a descrição do serviço, experiência, salário e benefícios. Importante ressaltar que as vagas estão sujeitas a alterações e os encaminhamentos para entrevistas são limitados.

Quem preencher os requisitos solicitados, pode se dirigir à Agência do Trabalhador de Araucária (SINE), localizada na rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, com a carteira de trabalho, para realização do processo de recrutamento. Vale lembrar que esta é a única página online com informações oficiais da Agência do Trabalhador de Araucária. Se o interesse for para vagas em Curitiba e outros municípios da região metropolitana, é preciso comparecer ao SINE Araucária para esta consulta ou via APP Sine Fácil (disponível para download via Google Play e Apple Store).

No site https://araucaria.atende.net, o trabalhador terá que acessar um ícone na barra de serviços (parte superior da página) intitulado “Vagas de Emprego”, onde poderá conferir todas as oportunidades.

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021