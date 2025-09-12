Os judocas de Araucária vão participar de dois grandes eventos esportivos em outubro. Guilherme Oliveira, Juan de Lima, Gabriela Vieira e Daniel Salvani vão disputar o Campeonato Brasileiro sub 13 e sub 15 na cidade de João Pessoa, na Paraíba, acompanhados da sensei Jacqueline, que será uma das técnicas da delegação do Paraná. Uma semana depois, o atleta Alex de Paula, estará em Uberlândia/MG para disputar os Jogos Escolares Brasileiros.

A viagem da equipe envolve uma série de despesas, e por isso uma vakinha virtual foi criada para ajudar os atletas. A ação é coletiva e o total arrecadado será dividido entre eles. O link da vaquinha é www.vakinha.com.br/5711098 . Também é possível ajudar via Pix usando a chave: 5711098@vakinha.com.br

Além disso, as famílias dos atletas organizaram rifas e outras campanhas individuais, com esta mesma finalidade. Se você prefere contribuir diretamente com o judoca, poderá fazê-lo pelos perfis do Instagram: @afdepaula@guizx_hxz@danielsalvani, @juanmarcosdelima e @camialvesvieira

Cada contribuição é fundamental para que nossos judocas possam realizar esse sonho e levar o nome de Araucária e do Paraná para todo o Brasil. Com a sua ajuda, eles terão a chance de mostrar seu talento, dedicação e amor pelo esporte”, convidam as famílias. 

Edição n.º 1482.