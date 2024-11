Valmet colhe novos frutos dos investimentos aplicados na unidade de Araucária

A multinacional finlandesa Valmet atua no Brasil desde a década de 1960, fornecendo e desenvolvendo processos, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia. Em 2011, a multinacional inaugurou em Araucária um dos seus Centros de Serviços, que ao longo de 13 anos, vem confirmando seu potencial de crescimento. A Valmet segue colhendo os frutos dos investimentos aplicados na planta de Araucária, entre eles, o salto da 41ª (em 2023) para a 1ª posição (em 2024) no ranking das 100 empresas privadas que mais geram tributos de ICMS para o Município.

Celso Tacla: “Nós temos um plano de investimentos de alguns milhões de euros para os próximos anos no Centro de Serviços em Araucária”.

“Esse desempenho reflete o aumento no volume de negócios que temos alcançado em relação ao crescimento da indústria de celulose e papel, especialmente no Brasil, e nossa maior penetração no mercado. Temos um crescimento sólido em nossas vendas de peças, sobressalentes e equipamentos para nossos clientes, e assim tivemos um importante volume de operações sujeitas a tributação do ICMS”, analisa Celso Tacla, presidente da Valmet América do Sul.

Tacla cita como exemplos desse crescimento o Projeto Puma II da Klabin, em Ortigueira, onde a Valmet foi a principal fornecedora de 3 linhas de produção de celulose (duas de celulose química e outra para produção quimio-termomecânica) e duas máquinas de Papel, a MP 27, que produz o inovador Eukaliner e a máquina híbrida MP 28, que produz diversos tipos de cartões, inclusive para embalagem de líquidos, e também papéis para embalagem. Segundo o executivo, esta é, por sinal, a maior e mais moderna máquina instalada nas Américas e uma das mais modernas do mundo.

“Também fornecemos um grande projeto para modernização da fábrica da CMPC em Guaíba/RS, que além de possibilitar o aumento de produção de celulose de 1,5 para 1,8 milhão de toneladas/anos, trouxe grandes melhorias no aspecto ambiental. Nós estamos também fornecendo uma nova fábrica de papéis Tissue para a Suzano, em Aracruz/ES. Neste projeto a Valmet está entregando as máquinas de conversão do papel Tissue em produto final e uma nova Caldeira de Biomassa para geração de energia verde para a fábrica”, explica Tacla.

Agora em 2024, a Valmet foi contratada pela Arauco para o fornecimento da nova fábrica de celulose que está sendo instalada em Inocência/MS. É a maior e mais moderna unidade de produção de celulose em todo o mundo. Além de todas as ilhas de processo, a Valmet fornecerá o sistema de automação da fábrica, incluindo analisadores, controladores, sistemas avançados de otimização, e o SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído). Para completar o pacote de automação, a Valmet terá simuladores de processo (Digital Twin) para treinamento dos operadores e o MWO (mill wide optimization) que é o sistema de otimização global que levará as operações a um passo de uma fábrica autônoma.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é parte do DNA da Valmet, que possui no seu histórico várias certificações globais, onde é reconhecida por seus esforços e atuação. “Estamos entre os 5% das melhores empresas na avaliação de sustentabilidade da EcoVadis (plataforma que avalia a sustentabilidade de empresas, fornecendo classificações e análises de desempenho em ESG, com critérios ambientais, sociais e de governança). Conquistamos a mais alta classificação (AAA) do MSCI ESG Ratings (Morgan Stanley Capital International) e fazemos parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade por 10 anos consecutivos”, enumera Celso Tacla.

O presidente da Valmet lembra que sustentabilidade também diz respeito a como as pessoas que trabalham com a empresa se sentem no seu dia a dia. “Nós também recebemos várias certificações, como a GPTW – Great Place to Work por 4 anos consecutivos, e fazemos parte do ranking das melhores empresas para se trabalhar no Paraná e no Brasil. Nas nossas instalações em Araucária somos uma empresa certificada Aterro Zero (zero resíduos) e temos a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design certification) pelo USGBC – US Green Building Council na categoria Platinum, a mais alta que pode ser obtida.”

Ainda em 2024, a Valmet recebeu premiações e reconhecimentos importantes, como o Prêmio EXAME em Gestão de Pessoas e o prêmio Suzano Valoriza, um programa de reconhecimento onde a empresa líder mundial em fabricação de celulose, destaca as empresas e fornecedores com desempenho exemplar na agenda de sustentabilidade, fortalecendo ainda mais a cultura e a responsabilidade com assuntos relacionados a ESG.

Investimentos

O Centro de Serviços da Valmet em Araucária conta hoje com uma área construída de mais de 13.000 m2, onde além do centro de serviços, inclui área administrativa e centro logístico. Nos últimos dois anos, foram investidos na unidade local, mais de 2 milhões de euros em novas e modernas máquinas, ampliando a capacidade de produção e fabricação de peças e equipamentos, aumentando ainda mais a produtividade da Valmet.

As novas máquinas são equipadas com sistemas avançados de controle e tecnologias de IoT, que permite à empresa trabalhar com um elevado nível de precisão e alto grau de automação nas operações de usinagem, reduzindo os custos de produção e prazos de entrega, e assim, alcançar o objetivo final de servir seus clientes com excelência e qualidade.

“Nós temos um plano de investimentos de alguns milhões de euros para os próximos anos no Centro de Serviços em Araucária. Esse plano contempla a modernização de algumas de nossas máquinas, investimentos em tecnologia CNC e IoT, novos equipamentos para testes de equipamentos reparados em Araucária, bem como investimentos em infraestrutura de nossas instalações. Isso nos permitirá servir e reparar equipamentos de grande porte que hoje já estão em operação em plantas de fornecimento mais recente, como a CMPC Guaíba, bem como aqueles que estarão presentes na planta da Arauco, no Projeto Sucuriu”, exemplifica Tacla.

A Valmet também tem planos para suas áreas administrativas, onde pretende criar ambientes para descompressão, instalar equipamentos de ponta para realizações de reuniões e eventos on-line, entre outros. “Sempre estamos em busca de novidades no mercado ligado ao meio ambiente para a atualização de nossas instalações”, finaliza.

Caderno Especial As 100 + de Araucária em 2024.