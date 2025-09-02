Sabe aquele diabinho que víamos em desenhos infantis soprando más influências? Pois bem, ele pode ser o seu medo. O medo é uma das energias mais sutis e, ao mesmo tempo, mais densas que podemos carregar. Ele não se apresenta apenas como uma emoção passageira; o medo se enraíza, cria formas, alimenta imagens internas e, quando cultivado, chega ao ponto de se materializar em nossa vida como se fosse uma realidade inevitável.

Quando permitimos que o medo nos guie, nossa mente fabrica ideias distantes da realidade. Pequenos sinais são ampliados em catástrofes imaginárias, palavras neutras parecem ataques e situações simples se tornam monstros internos. Essa distorção energética nos afasta da clareza, da intuição e da confiança que precisamos para agir com sabedoria.

Não raro, nossos medos são potencializados por espíritos obsessores ou zombeteiros, que se divertem com o nosso embaraço ou se satisfazem com nossa fragilidade. Eles encontram na vibração do medo um campo fértil para influenciar nossos pensamentos, aumentando ainda mais a sensação de insegurança e de perigo.

O medo abre um leque de distorções, levando-nos a interpretar a realidade de forma ilusória: tradições rígidas, perseguições, doenças ou perigos que, muitas vezes, não existem.

Há também os medos mais complexos, semeados ainda na infância — aqueles causados pelo abandono, pela rejeição, pelo bullying ou pelos maus-tratos. Eles se enraízam e influem sobre nossa vibração energética, mantendo-nos em padrões de dor e limitação.

Mas há caminhos de libertação. Buscar refúgio em uma terapia pode ajudar a compreender a origem da fobia. Muitas vezes, ao jogar luz sobre a consciência, vários fantasmas internos e externos se desmancham. O que parecia insuperável se revela apenas como uma construção mental ou espiritual que já não nos pertence.

Além disso, pedir auxílio aos mentores espirituais e ao anjo da guarda é sempre positivo. Eles nos amparam, fortalecem nosso coração e nos lembram que não caminhamos sozinhos. A prece sincera, unida ao autoconhecimento, abre portas para a confiança e reorganiza nossa energia em direção à luz.

O medo, afinal, é apenas sombra. Ele não é a realidade em si, mas o vazio momentâneo de clareza e fé. Quanto mais cultivamos nossa luz interior, menos espaço sobra para que forças internas ou externas criem realidades distorcidas em nossa vida.

Acolha-se amorosamente e transforme seus medos em grandes aprendizagens sobre si mesmo. O segredo para livrar-se de influências energéticas ruins é você estar centrado no momento presente de sua vida, de forma consciente, essas sombras negativas logo perceberão que não conquistam mais espaço em sua vida, uma vez que você escolheu encarar seus medos. Esse é o caminho da verdadeira fortaleza interior.

Vando Fortuna – terapeuta holístico, cartomante e constelador familiar.

Edição n.º 1480.