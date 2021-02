Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

A equipe rural da Guarda Municipal, em patrulhamento na madrugada desta sexta- feira, 19 de fevereiro, pela rua Adão Fila, na Colônia Cristina, se deparou com um veículo Fiat Uno de cor branca, totalmente queimado. Ao checar as placas, a equipe constatou que o referido veículo tinha sido roubado no último dia 17.

A GM acionou o guincho do município, que encaminhou o que sobrou do veículo até a Delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis.