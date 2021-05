Veículo roubado de motorista de aplicativo foi recuperado pela GMA

O carro de um motorista de aplicativo que havia sido roubado por volta de 20h30 de segunda-feira, 24 de maio, na localidade rural de Catanduvas, foi recuperado pela Guarda Municipal de Araucária por volta das 21h30 do mesmo dia. Os dois ladrões solicitaram o serviço no bairro Dalla Torre e quando chegaram na área rural, anunciaram o roubo, ameaçando o motorista com uma faca.

Cerca de uma hora depois do roubo, a GM recebeu a informação de um veículo Ford Ka Sedã de cor prata, estava abandonado na Avenida Independência, próximo à Igreja de Campina das Pedras. Uma equipe foi até o local e constatou que o veículo era o que havia sido roubado do motorista de aplicativo. O carro foi entregue na Delegacia de Polícia Civil para as providências administrativas.