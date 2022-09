Veículo tomado em assalto foi recuperado pela GM

O carro estava abandonada perto das Represa do Passaúna. Foto: divulgação

Na tarde de terça-feira, 18 de maio, a Guarda Municipal recuperou um veículo Fiat Siena que tinha acabado de ser roubado à mão armada, no bairro Estação. Por volta das 13h45, o suspeito rendeu a vítima, logo depois de ela ter recebido uma encomenda de produtos de perfumaria, avaliados em R$ 2.000,00, que foram levados junto com o carro. Um notebook e o celular da mulher também foram levados pelo bandido.

Equipes da GM fizeram buscas pelas redondezas, na tentativa de encontrar o veículo, já que o mesmo tinha sistema que corta a alimentação de combustível, mas não tiveram êxito. Porém, por volta das 23h45, uma outra guarnição que patrulhava próximo ao vertedouro da Represa do Passaúna, na rua André Wojcik, acabou encontrando o Siena, que estava abandonado, com as chaves na ignição. O veículo foi entregue na Delegacia de Polícia Civil, para ser devolvido à vítima. Já os produtos e demais pertences, não foram localizados.

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021