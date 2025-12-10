Nesta quarta-feira, 10 de dezembro, várias pessoas estão testemunhando fortes ventos passando pela cidade. Segundo o boletim do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), essa ventania está acontecendo por conta de um ciclone extratropical que atua na costa do Rio Grande do Sul e está influenciando o tempo no Paraná.

Foram registradas rajadas acima de 80 km/h, com possibilidade de valores superiores. A previsão indica que a intensidade dos ventos deve começar a diminuir no início da noite, à medida que o ciclone se afasta em alto mar.

Essa ventania provocou quedas de galhos e árvores em vias públicas, além do destelhamento de casas em vários pontos da cidade, sendo os bairros mais afetados Campina da Barra, Centro, Capela Velha, Passaúna, Iguaçu e Guajuvira, de acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Araucária.

As equipes da Defesa Civil seguem monitorando as ocorrências e acionando, quando necessário, os órgãos competentes para atendimento imediato. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente também está mobilizada na retirada de árvores e galhos que obstruem vias públicas, garantindo a segurança e a fluidez no trânsito.

A Defesa Civil reforça as orientações de segurança à população. Em caso de rajadas de vento, recomenda-se não permanecer próximo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda ou estruturas suscetíveis a tombamento. A orientação é buscar abrigo em locais seguros até a normalização das condições climáticas.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pela central 153 da Guarda Municipal ou pelo telefone 199. Ocorrências relacionadas a chuvas intensas e temporais podem ser atendidas também pelo Corpo de Bombeiros (193 – resgate e salvamento) e pela Copel (0800 510 0116 – falta de energia ou queda de árvore sobre rede elétrica, inclusive cabos de telefonia caídos).