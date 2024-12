Vertical Braz oferece curso de qualificação em alpinismo industrial para a população

A Vertical Braz, em parceria com a Abendi, oferece um curso completo de acesso por cordas no Centro de Treinamento Selva de Aço, com estrutura de ponta para formar profissionais qualificados. O curso combina aulas teóricas e práticas voltadas para quem deseja iniciar na área ou se especializar nos níveis mais avançados.

O curso de acesso por cordas é essencial para quem quer trabalhar como alpinista industrial, profissão que exige técnicas específicas para atividades em altura. Realizado no Centro de Treinamento Selva de Aço, ele capacita os alunos em um ambiente seguro, com simulações de situações reais, equipamentos modernos e instrutores experientes. A certificação final é emitida pela Abendi, referência nacional no setor, garantindo reconhecimento e qualificação para atuação profissional.

A qualificação abre portas para uma área em crescimento, Araucária é um dos principais polos industriais do Paraná, tem alta demanda por profissionais de acesso por cordas, mas sofre com a escassez de mão de obra qualificada. Ao realizar o curso da Vertical Braz, os participantes não apenas se capacitam, mas também ganham vantagem competitiva no mercado.

A formação é dividida em três níveis, para ingressar no primeiro nível, basta ter concluído o 5º ano do ensino fundamental e apresentar um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) que ateste aptidão para trabalhos em altura. Para os níveis seguintes, o candidato precisa comprovar experiência na área e cumprir requisitos como horas de trabalho registradas no DRAPC, formação no nível anterior e o ASO. No nível 2, é exigido ensino fundamental completo, enquanto o nível 3 requer ensino médio completo, além de 30 meses de experiência e 2500 horas de acesso registradas.

Foto: Divulgação.

O curso é intensivo e tem duração de cinco dias. Os níveis 1 e 2 exigem 40 horas de treinamento, enquanto o nível 3 tem carga horária de 48 horas. As aulas teóricas e práticas são realizadas de segunda a sexta-feira, e o exame final ocorre no sábado ou domingo subsequente. Todo o material necessário, incluindo EPIs, cordas, dispositivos de ancoragem e apostilas, é fornecido pelo Centro de Treinamento, dispensando a compra de equipamentos pelos alunos.

O treinamento segue rigorosamente normas regulamentadoras como NR 35, NBR 15595 e NBR 15475, garantindo segurança em todas as etapas. As práticas simulam situações reais enfrentadas pelos alpinistas industriais, o que permite aos alunos desenvolver habilidades essenciais para o mercado de trabalho.

Com uma formação completa e sem a necessidade de sair de Araucária, o curso da Vertical Braz é uma excelente oportunidade para quem busca ingressar ou crescer na área do alpinismo industrial. Para saber mais informações sobre a qualificação acesse www.verticalbraz.com.br ou ligue (41) 4114-0389.

