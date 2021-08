Vigilante rende dupla que praticava furto no pátio da empresa

Na segunda-feira, 2 de agosto, por volta das 21h, a Polícia Militar recebeu o chamado via Copom, de um furto ocorrido em uma empresa localizada na rua das Palmeiras, bairro Capela Velha. O vigilante acionou a polícia após conseguir render os dois indivíduos que estavam furtando equipamentos no pátio da empresa.

No local, a equipe constatou que havia um veículo Ford Fiesta prata parado, com uma carretinha engatada, carregada com 11 dormentes. Diante das evidências, a dupla foi detida e encaminhada, juntamente com o produto do furto, para a Delegacia de Araucária, para os procedimentos cabíveis.

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021