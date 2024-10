Vinicius Queiros é campeão no Sul Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico

A atleta Vinicius de Queiros Carlos representou Araucária no Campeonato Sul Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico e foi campeão. A disputa terminou no domingo (29/09) e contou com a participação de 72 atletas dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O campeonato teve como sede a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O atleta araucariense levantou 125 kg de Arranco e 155 kg de Arremesso, totalizando 280 kg e com este resultado foi considerado o atleta mais forte do Sul do país.

Vinicius já se prepara para novos desafios: em dezembro disputará o Campeonato Paranaense em Maringá e em junho do ano que vem pretende participar do Campeonato Brasileiro.

Edição n.º 1438.