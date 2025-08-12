Os moradores do bairro Costeira estão ganhando um novo espaço de lazer na rua João Ziomek, bem ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do jardim Planalto.

A nova praça foi construída pela VKR Empreendimentos, construtora com anos de história em Araucária e que é responsável por diversos empreendimentos residenciais naquela região.

Por anos, no local onde a praça foi erguida, havia alguns brinquedos que foram instalados ali pela Prefeitura, mas nada que pudesse ser chamado de um equipamento público estruturado.

Agora, a nova praça ganhou quadra poliesportiva com arquibancada, área de convivência e contemplação com bancos e pergolado, equipamentos de academia ao ar livre, focados para incentivar pessoas da melhor idade a se exercitar, inclusive com placa orientativa. Da mesma forma, o projeto contemplou ainda a reforma do parquinho que já existia naquele espaço.

O projeto executado pela VKR incluiu ainda toda a infraestrutura do local, com espaços em areia, uma área em paver decorado, outra em concreto pintado e o restante em paver tradicional.

Oficialmente o novo espaço ainda não está concluído, faltando apenas alguns retoques. Apesar disso, a comunidade da região parece ter aprovado o local. Tanto é que – assim que os tapumes foram retirados – houve uma ocupação natural do equipamento, o que comprova o encantamento dos moradores da região com a área de lazer.

OUTRAS MELHORIAS

Também conforme a Prefeitura, nas próximas semanas a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) executará mais algumas melhorias na praça, com a colocação de um alambrado no entorno da quadra, evitando assim que a bola vá para a rua quando a criançada estiver brincando na quadra poliesportiva.

EIV

Ainda sobre a nova praça, sua implantação faz parte de um compromisso da VKR assumido com a Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) quando da aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) referente à construção do Residencial Orquídeas, que foi edificado na esquina das ruas Minas Gerais com Costa e Silva. O novo condomínio está pronto e deve ser entregue aos moradores em breve.

Edição n.º 1477.