VKR Empreendimentos promove “Black November” com ofertas especiais para você conquistar sua casa própria

A partir de 1º de novembro, a VKR Empreendimentos dará início à campanha “Black Month”, que trará descontos reais nos produtos lançados recentemente pela empresa. Com a proposta de oferecer condições vantajosas, a campanha terá reduções de preço que podem chegar a até R$ 70 mil em algumas unidades, dependendo das condições específicas do regulamento. O foco é promover os empreendimentos lançados em 2024, o Província de Pádua e o Complexo Riviera, que se destacam pela qualidade e diferenciais projetados para oferecer experiências completas aos moradores.

O Província de Pádua oferece uma ampla infraestrutura de lazer com piscinas adulto e infantil, quadra poliesportiva equipada com vestiário, playground, academia, salão de festas, espaço pet, quiosque gourmet, além de um Sport bar com cinema e uma lareira ao ar livre (fireplace) em sua área comum, pensada para promover o bem-estar e a convivência entre os moradores, podendo ser uma ótima opção para novos investidores.

Foto: Divulgação. Fachada do Província de Pádua.

Com 120 unidades distribuídas em cinco blocos de quatro andares, cada um com elevador próprio, o empreendimento conta com apartamentos de dois ou três quartos, com suíte, todos com estrutura para ar condicionado e sacadas equipadas com churrasqueira à carvão. Algumas unidades ainda dispõem da opção de garden privativo, uma exclusividade que adiciona ao imóvel um espaço privativo adicional.

O Complexo Riviera, por sua vez, foi projetado especialmente para a cidade de Araucária, oferecendo um conceito de convivência pensado para celebrar momentos em família e entre amigos. O complexo contará com 77 unidades quando estiver pronto, dentro e fora de condomínio fechado. Nessa primeira etapa foram lançados sobrados com acesso individual de três dormitórios, com suíte. Cada sobrado possui uma área privativa de 114,62 m², oferecendo espaços bem distribuídos e de grande conforto, ideais para atender às necessidades de famílias que buscam um estilo de vida tranquilo e conectado à natureza.

Com a campanha Black November, a VKR Empreendimentos convida interessados a conhecerem de perto esses empreendimentos e as condições de compra facilitadas, aproveitando a oportunidade para adquirir imóveis com valores reduzidos e benefícios exclusivos durante todo o mês de novembro.

Edição n.º 1439. Nina Santos.