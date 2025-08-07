Araucária receberá a primeira edição do Prêmio Garfo de Ouro, uma iniciativa voltada à valorização do setor gastronômico da cidade. O projeto é realizado pela Agência Laranja Azul, sob a coordenação de Ruth Derevecki e Gabi Rocha, e pretende reconhecer os estabelecimentos locais através de uma votação popular aberta até o dia 20 de agosto de 2025.

O Prêmio Garfo de Ouro contempla 50 categorias, cada uma com três colocações: Ouro, Prata e Bronze, que correspondem ao primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Segundo Ruth, todos os tipos de estabelecimentos gastronômicos podem participar, desde vendedores de lanches de rua até restaurantes mais sofisticados. “Todos têm lugar aqui. É o primeiro prêmio gastronômico da cidade e tem a intenção de valorizar ainda mais o nosso comércio, fazer com que eles apareçam ainda mais e se destaquem”, afirmou.

A votação acontece exclusivamente no Instagram, no perfil @premiogarfodeouro. O processo é simples: o público deve comentar na publicação oficial o nome do estabelecimento que deseja votar. Cada comentário será contabilizado como um voto, respeitando o limite de um voto por perfil. Perfis falsos, recém-criados ou sem atividade real serão desconsiderados, e compartilhamentos da publicação oficial darão direito a um voto extra.

Além da premiação em si, os vencedores terão a oportunidade de adquirir uma placa com o reconhecimento que, de acordo com Ruth, terá um visual diferenciado. “Vai ser uma placa incrível, lindíssima. Sabe essas placas de premiação do YouTube? Nesse estilo, chique! Vai ser um símbolo de prestígio para o estabelecimento”, descreveu.

Gabi Rocha destaca que o principal objetivo do prêmio é estimular a população a reconhecer a diversidade gastronômica de Araucária. “Queremos que a população reconheça a qualidade e a diversidade que temos aqui. Se o restaurante tem a placa do Prêmio Garfo de Ouro, é porque de alguma forma ele se destaca e teve a apreciação do público e a aprovação popular”, explicou. Ela também afirmou que a proposta é transformar o prêmio em uma tradição local, reforçando o reconhecimento dos estabelecimentos eleitos como referência em suas categorias.

A organização do Prêmio Garfo de Ouro informou que a votação segue aberta até o dia 20 de agosto e que os resultados serão divulgados nas redes sociais. O regulamento completo, com as regras de participação e critérios de validação dos votos, está disponível no perfil oficial do prêmio no Instagram, @premiogarfodeouro.

