A fila de espera de vagas para os CMEIs destinadas a crianças de 0 a 3 anos, foi zerada em 2025. Isso mesmo! Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SMED), a lista continha cerca de 1.500 crianças inscritas, e todas tiveram vagas ofertadas em alguma unidade.

Durante a solicitação de vaga, os pais ou responsáveis legais citam quatro opções de unidades de interesse, mas nem sempre o local disponibilizado é o primeiro da lista. Por conta dessa preferência, em 79 casos a SMED entrou em contato com os representantes legais pela criança para ofertar a vaga, mas eles recusaram porque preferiam outro CMEI.

Segundo a Educação, o processo de cadastro online de novas crianças será retomado a partir de 5 janeiro, assim como o processo para transferência entre unidades. Esse atendimento aos pais e responsáveis pode ser feito pelo aplicativo Atende.net.

A SMED ainda ressalta que as crianças a partir de 4 anos entram em idade de educação obrigatória. Neste caso, a oferta ocorre de maneira direta.

CHAMAMENTO

Há poucos meses aconteceu a chamada pública online para que os responsáveis realizassem a solicitação para crianças que vão completar 4 anos de idade até 31 de março de 2026, e que ainda não estão matriculadas em uma unidade educacional. O chamamento também valeu para as crianças nascidas nos anos de 2020 e 2021 que ainda não estivam matriculadas nos CMEIs.