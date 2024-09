Acompanhe a classificação dos grupos da Liga Infantil de Futsal da SMEL

A Liga Infantil de Futsal, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL, segue com muitos jogos e gols, para alegria das torcidas. A competição começou no dia 27 de julho e até agora já foram realizadas oito rodadas. As disputas finais estão programadas para 19 de outubro.

Após a rodada de domingo (01/09), a classificação das categorias do Masculino ficou da seguinte forma: no Sub10 o grupo A tem a equipe do AAFA Figas C em 1º lugar, e no grupo B o líder é o AFFA Figas B. No Sub12 o Projeto Vencer lidera o grupo A e no grupo B a liderança é do AFFA Diamante A. Na classificação do Sub14 o Projeto Vencer lidera o grupo A, no grupo B o líder é o time da SMEL Araucária, no grupo C o Jatobá está em 1º e no grupo D a liderança é do AFFA Figas A.

Na categoria Feminino são apenas dois grupos únicos: no Sub14 o time da Quadra do Pady é o 1º colocado, e no Sub17 a liderança é do NEPC Araucária.

Todos as partidas da Liga Infantil acontecem no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, com entrada franca.

Resultados de domingo (01/09)

NEPC Araucária A 01 X 03 AFFA Figas D (Sub-10) Projeto Vencer 00 X 02 AFFA Figas C (Sub-10) Quadra do Pady 02 X 01 AFFA Figas A (Sub-10) AFFA Diamante A 01 X 00 AFFA Figas C (Sub-14) AFFA Figas B 02 X 01 AFFA Diamante A (Sub-10)

Rodada de sábado (14/09)

8h30 – AFFA Figas B X AFFA Figas D Sub-12 B 9h – AFFA Figas B X SMEL Araucária Sub-14 B 9h40 – NEPC Araucária A X Szymanski Sub-17 Fem. 10h20 – Quadra do Pady A X NEPC Araucária A Sub-14 Fem. 10h50 – Quadra do Pady B X União Planalto Sub-14 Fem.

Rodada de quarta-feira (18/09)

18h – AFFA Figas C X União Planalto Sub-12 A 18h30 – NEPC Araucária B X União Planalto Sub-14 D 19h10 – Quadra do Pady X Projeto Vencer Sub-12 A 19h40 – NEPC Araucária A X AFFA Diamante A Sub-12 B 20h10 – Jatobá X AFFA Diamante B Sub-14 C

