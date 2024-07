AFFA Diamante inaugura mais uma escolinha na região do Costeira

Crianças e jovens do bairro Costeira e região terão uma grande oportunidade de aprender futebol sintético e até iniciar uma carreira na modalidade. A AFFA Diamante, uma das mais conhecidas escolinhas de Araucária, vai inaugurar mais uma unidade, na quadra da Rua Bernardino Lemos, 223, no bairro Costeira.

Poderão participar crianças e jovens de 7 a 15 anos, que irão compor as categorias sub-7, sub-9, sub-11 e sub-13, o início das atividades da escolinha AFFA Diamante – Fênix Sports está previsto para 5 de agosto e as aulas acontecerão nos períodos da manhã e da tarde.

Nas segundas e quartas das 9h às 10h para as categorias Sub-11 e Sub-13 e das 10h às 11h para as categorias Sub-7 e Sub-9. Nas terças e quintas das 14h às 15h para as categorias Sub-7 e Sub-9, e das 15h às 16h para as categorias Sub-11 e Sub-13.