Alemanha e Dinamarca jogam com vantagem na 2ª rodada da semifinal da Copa do Mundo

Os times da Alemanha e da Dinamarca vão entrar em campo pela segunda rodada da semifinal da Copa do Mundo do Clube de Campo em vantagem. Isso porque venceram seus adversários na primeira rodada, realizada no sábado (31/08).

A Alemanha venceu a Argentina por 4×2 e a Dinamarca ganhou da Espanha por 2×0. “No jogo de volta, a Alemanha e a Dinamarca podem até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim garantem vaga na final”, explica o organizador da competição.

Foto: Divulgação. A Dinamarca venceu a Espanha e agora vai disputar o título.

No entanto, como no futebol tudo é possível, a Espanha e a Argentina podem virar o jogo e garantir a vaga na final. Acompanhe os horários da segunda rodada da semifinal.

