Anker Food Park está com promoções imperdíveis para o Dia dos Namorados

A Anker preparou um espaço especial, com promoções também especiais, para receber os casais apaixonados. Foto: divulgação

O dia dos namorados está chegando e é hora de planejar um dia especial ao lado da pessoa amada. Pensando nisso, a Anker Food Park, preparou uma lista de promoções imperdíveis para marcar o sábado, 12 de junho. O espaço já é aconchegante e convidativo por si só, e ainda recebeu uma decoração exclusiva para receber os casais apaixonados.

Tem promoções para todos os gostos. Olha só algumas delas: na compra de um hambúrguer duplo ou triplo, ganha de brinde um delicioso Petit Gâteau. Para os apaixonados por sorvete, tem a promoção leve dois e pague o segundo com 50% de desconto. No Brownie com sorvete, cujo valor é R$ 20,00, o segundo sai por R$ 10,00; o Sundae é R$ 12,00 e o segundo sai por R$ 6,00; e na Banana Split de R$ 24,00, a segunda sai por R$ 12,00. A tábua de carne também está com 25% de desconto e a cada dois drinks Lofi, o segundo tem 50% de desconto.

Quem prefere outras opções, a Anker tem porções, espetinhos, carnes, e outras sobremesas deliciosas. Além disso, tem um bar de chopp e drinks alcoólicos e não alcoólicos.













Sobre a Anker

A Anker Food Park abriu em meio à pandemia, por isso não teve condições de fazer uma inauguração oficial. Ainda assim, sempre que os decretos permitem, está de portas abertas para receber os clientes, com excelentes opções gastronômicas, sempre tomando todos os cuidados necessários de prevenção à Covid 19. “O Dia dos Namorados será uma excelente oportunidade para as pessoas virem conhecer a Anker e passar um tempo agradável aqui. Temos música ambiente e um ótimo espaço para receber toda sua família”, convida a empresária Letícia Forbeck.

Serviço

A Anker Food Park fica na Av. Dr. Victor do Amaral, 1473, Centro. “Siga a Anker nas redes sociais Instagram e Facebook ankerfoodpark, para ter acesso a todas as promoções, inclusive a do Dia dos Namorados.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1265 – 10/06/2021