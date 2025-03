Após 35 anos de trabalho na PM, Coronel Nelson Stoccheiro entra para a reserva

Com 35 anos de contribuição e trabalho dedicado em prol da sociedade na Polícia Militar do Paraná (PMPR), o Coronel Nelson Stoccheiro entrou oficialmente para a reserva remunerada no dia 02 de março. Por último, o militar estava no comando do Batalhão de Polícia de Choque, cargo que passará seu substituto nesta quinta-feira (13/03), em solenidade a ser realizada no Quartel Geral da PM, em Curitiba. O novo comandante da unidade será o Major Fábio Bonifácio Ferreira.

O Coronel Stoccheiro formou-se na Academia Policial Militar do Guatupê no ano de 1994 e foi para o batalhão da PM de Londrina, como sua primeira unidade. Já como 1° Tenente, comandou a 2ª Companhia de Araucária por nove anos, saiu em 2019, e foi instrutor na Polícia Militar por 10 anos. “A passagem por Araucária foi muito importante para a minha carreira, estava como Capitão e fui promovido a Major, recebendo o convite para trabalhar na Divisão de Segurança da Casa Militar”, declara.

Stoccheiro trabalhou na Secretaria de Segurança Pública, no Departamento de Inteligência do Estado (DIEP), e entre os anos de 2002 a 2004, atuou no GAECO. Foi destacado para a Casa Militar da Governadoria, junto com o Governador Ratinho Junior, onde comandou as duas posses do Governador, primeiro como Major e por último comandou uma das mais importantes unidades da Polícia Militar, o Batalhão de Polícia de Choque, com jurisdição em todo o estado do Paraná.

“Sou neto e filho de policiais militares e meu filho também está na corporação. É a 4ª geração de PMs na família. É uma grande honra saber que a PMPR tem 170 anos e que a família Stoccheiro faz parte dessa história há 98 anos. Entro para a reserva após 35 anos dedicados à segurança da população paranaense, com a certeza de dever cumprido”, declara o militar.

