Após campana, PM flagra entrega de drogas no estacionamento das Lojas Havan. Dois foram presos

Compartilhe esta notícia

A noite desta quinta-feira, 14 de janeiro, foi movimentada no estacionamento das Lojas Havan, localizada no Centro de Araucária. Porém, não se tratava de nenhuma liquidação da rede e sim de uma ação policial que resultou na apreensão de certa quantidade de cocaína e a prisão de duas pessoas em flagrante.

De acordo com informações apuradas por nossa reportagem, policiais militares teriam a recebido a informação de que traficantes teriam combinado a entrega de drogas no estacionamento da loja. Com a informação, a PM ficou de campana no local e, por volta das 21h, viram um veículo Renault/Logan, de cor prata, se aproximar e estacionar bem próximo de onde estavam os policiais à paisana.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, um dos ocupantes do Logan, que estava no banco do passageiro, desceu do veículo e ficou dando uma “desbaratinada”. Desconfiados, os policiais, “como quem não queriam nada” o indagaram se estavam procurando algo. Quase como se dissessem uma palavra mágica, o sujeito devolveu a pergunta com outra: “são vocês que estão esperando o pacote?”, Ah, era o que os policiais queriam ouvir. E, neste momento, deram voz de abordagem ao suspeito.

Na sequência, o outro suspeito, que estava no banco do motorista, tentou dar no pé, ligando e acelerando o carro, que veio em direção aos policiais. Para conter a situação, houve a necessidade de disparos por parte da equipe nos pneus do veículo, que acabou batendo contra um dos pilares do estacionamento da loja.

Já com a situação sob controle e com o apoio de outras viaturas, a PM acabou encontrando no bolso de um dos suspeitos, um pacote do tipo ziplock com 101 gramas de cocaína em seu interior. Diante dos fatos, os dois rapazes, ambos de 29 anos, foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Eles não quiseram dizer o nome da terceira pessoa que iria até o estacionamento para receber a droga.

Droga estava no bolso de um dos presos (Foto: Divulgação PM)