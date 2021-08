Araucária não tem Skyline

Quando avistamos uma grande cidade à distância, saltam aos nossos olhos o seu Skyline, que vem a ser aquela linha da projeção dos edificios mais altos acima da linha natural do horizonte, demonstrando a pujança econômica da localidade. Essa silhueta reflete a arquitetura moderna de uma cidade, mas é sabido que as cidades européias não possuem tanto interesse em ter edificios altos, pois o europeu tradicional, e a legislação de preservação histórica não incentivam tais construções, logo as cidades européias de forma geral não apresentam skyline expressivos, mas são inquestionavelmente confortáveis e modernas tecnologicamente e o seu habitante tem apreço por ser diferenciado do padrão das cidades dos demais continentes, o europeu é vaidoso e guardião de sua cultura milenar ocidental.

Com uma população de aproximadamente 150 mil habitantes Araucária é hoje o décimo primeiro municipio mais populoso do Estado do Paraná, e é o terceiro municipio mais populoso da região metropolitana de Curitiba estando atrás apenas de São Jose dos Pinhais com cerca de 330 mil habitantes, e de Colombo com seus quase 250 mil habitantes e apesar do vertiginoso crescimento populacional das ultimas décadas a marca o imigrante eslavo permanece.

Interessante é observar que nossa Araucária sabidamente com predominância e influencia cultural do descendente do imigrante europeu eslavo, com mais incidência do polaco também não apresenta essa caracteristica quando comparada com cidades de populações menores que a nossa, tais como Toledo (142.645), Apucarana (136.234), Arapongas (124.810) e Umuarama (112.500), que possuem Skyline bem mais evidentes dando a falsa impressão de serem cidades maiores e mais ricas que Araucaria (146.214), o que os números contradizem. Como se vê, nossa marca de cidade européia continua muito nítida na ausência deste traço da moderna arquitetura urbana.

Texto: EDILSON BUENO

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021