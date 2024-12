Araucária recebe a 2ª Copa Open de Taekwondo com recorde de atletas

No domingo, 8 de dezembro, o Ginásio do Parque Cachoeira foi palco da 2ª Copa Araucária Open de Taekwondo, reunindo 286 atletas em combates de alto nível técnico. Representantes de 14 equipes de diversos municípios do Paraná encantaram o público com performances impressionantes, consolidando o evento como um marco no calendário esportivo da região.

A competição foi organizada pela Liga Pégasus, sob a supervisão do mestre Kennedy, pioneiro do Taekwondo em Araucária, onde atua há mais de 15 anos promovendo o esporte e formando talentos.

A realização da Copa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e o patrocínio de parceiros como Body Fitness, Ávila’s Gym, República Fight, professor Valter, Autoescola Pratense, Dr. Thiago e Supermercado Roça Grande.

“Mais que uma competição, a 2ª Copa Araucária Open reafirmou o potencial transformador do esporte, inspirando jovens e fortalecendo a comunidade esportiva local”, afirmou o mestre Kennedy.

