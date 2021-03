Araucária recebe mais 1.990 doses de vacina contra a Covid-19. Domingo (28) quem tem 70 anos já poderá ser imunizado

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Mais 1.990 doses da vacina contra a Covid-19 chegam a Araucária neste sábado, 27 de março. A nova remessa permitirá o início da vacinação do grupo etário entre 65 e 69 anos.

Esse novo lote de vacinas foi enviado pelo Ministério da Saúde ao Paraná nesta sexta-feira (26) e, ao longo do dia de hoje e amanhã a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) faz a distribuição aos municípios, seguindo os critérios populacionais de cada cidade dentro da ordem de priorização estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

De acordo com dados da SESA, Araucária tem algo em torno de 4.500 idosos entre 65 e 69 anos. As doses recebidas agora são suficientes para vacinar pouco menos da metade desse público. Assim como já vem acontecendo, o chamamento para vacinação acontece em ordem decrescente.

70 anos

Ainda sem utilizar as doses da nova remessa, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) fará a vacinação contra a Covid-19 também aos finais de semana. O trabalho começa no domingo, 28 de março, com a aplicação da primeira dose dos idosos com 70 anos completos ou mais. O atendimento será somente pelo sistema Drive Thru, onde não é preciso desembarcar do carro, no Parque Cachoeira, no horário compreendido entre 9h e 13h.

Para receber a vacinação os idosos devem apresentar os seguintes documentos: CPF, um documento de identidade com foto, comprovante de endereço, receita com medicamentos em uso (caso possua). A recomendação da SMSA é que, se possível, os idosos compareçam a vacinação acompanhados.

Ao longo dos próximos dias a Prefeitura divulgará mais informações quanto aos grupos da faixa etária 65/69 que poderão se vacinar.