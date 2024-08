Araucária Vôlei/Smel entra em quadra neste final de semana pelo Campeonato Paranaense Sub-19

Entre os dias 23 e 25 de agosto, o time Sub-19 do Araucária Vôlei, Smel vai até São José dos Pinhais para disputar a terceira etapa do Campeonato Paranaense da categoria, Série A.

Em 11 jogos já disputados, os meninos comemoraram sete vitórias, resultados que colocam o time na quinta colocação da tabela com 19 pontos.

A competição que reúne as dez melhores equipes do estado teve início em abril, também em São José dos Pinhais. Na ocasião, o time araucariense entrou em quadra seis vezes. vencendo quatro confrontos, sendo dois no tie-break (contra Londrina e Medianeira). No mês de junho, os times se reencontraram em Nova Esperança. Foram cinco jogos e três vitórias.

O primeiro desafio do grupo na terceira etapa será na manhã desta sexta-feira (23), às 8h30, no ginásio Colônia Rio Grande, contra a Prefeitura Municipal de Medianeira. No período da tarde, o time retorna para a quadra para enfrentar o líder Unilife/Maringá, às 16h45, no ginásio São Marcos.

“Estamos indo para a competição com bastante positividade, pois fizemos uma sequência de treinos bons. A equipe está focada e mais unida desde a última etapa, mas sempre mantendo a humildade e os pés no chão. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar e da importância de cada partida. Creio que esta etapa vai ser a mais ‘pedreira’ em relação as outras, mas eu confio no potencial que a gente tem como equipe e vamos tentar sair com o saldo positivo”, disse o líbero e capitão, Luan Kihara.

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 23/08

8h30: Araucária Vôlei/Smel x PM Medianeria – Ginásio Colônia Rio Grande

16h45: Araucária Vôlei/Smel x Unilife/Maringá – Ginásio São Marcos

Sábado – 24/08

12h: Araucária Vôlei/Smel x Círculo Militar do Paraná – Ginásio Colônia Rio Grande

18h30: Araucária Vôlei/Smel x Nelp/Rocha/Paranaguá – Ginásio São Marcos

Domingo – 25/08

11h30: Araucária Vôlei/Smel x São José dos Pinhais/Aiel – Ginásio Colônia Rio Grande