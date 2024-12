Araucarienses conquistam 28 medalhas na etapa final do Circuito Paranaense de Karatê

Os caratecas de Araucária fizeram bonito na final do Circuito Paranaense de Karatê, realizado nos dias 30/11 e 01/12, em São José dos Pinhais. Os atletas subiram várias vezes no pódio, demostrando muita garra e determinação. Além das medalhas individuais, a delegação araucariense conquistou o 6º lugar geral na competição.

O Circuito Paranaense contou com 4 etapas durante o ano. Nesta fase final, os araucarienses conquistaram 28 medalhas, sendo 7 de ouro, 8 de prata e 13 de bronze. “Agradeço aos técnicos que me auxiliaram nas lutas com os atletas, entre eles o Fabiano Barbosa, Nerci Miranda, David e Ruben”, disse o sensei João Carlin.

Medalhas dos caratecas