A terceira edição da Copa de Inverno começou com disputas acirradas e uma goleada de 6X1 do Araucity em cima do Celtics. Projeto Vencer e América empataram em 2X2, Instituto Everest venceu o Jatobá por 6X4 e Projeto De Olho no Futuro ganhou do Tupy por 3X1.

Todas as partidas foram realizadas no Estádio Sebastião Calado, que no sábado (20) foi palco de uma grandiosa comemoração aos 100 anos do Araucária FC. Segundo o organizador da competição, Jamil de Jesus, a rodada de estreia foi tranquila, com bons jogos, bom público e muitos gols. “Tivemos jogos bens disputados, então acredito que a primeira rodada foi só uma amostra de que essa 3ª Copa Inverno promete ser bem nivelada”, destacou. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

2ª rodada

Domingo (28/07)

9h – Projeto Vencer X De Olho no Futuro 11h- Celtics X Jatobá 13h15 – Tupy X América 15h15 – Instituto Everest X Araucity Local dos jogos Estádio Sebastião Calado

