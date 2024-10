Arbitral da 2ª Copa Verão será na sexta-feira (18) no Estádio Sebastião Calado

A Associação Esportiva Vencer marcou para a próxima sexta-feira (18/10), às 19h30, o arbitral da 2ª Copa Verão, no Estádio Sebastião Calado (sede do Araucária), que fica na Rua Diógenes Brasil Lobato, 430, no Centro. A reunião definirá o regulamento, data de início, formação das chaves e tabelas de jogos da competição.

Até este momento já são oito equipes confirmadas, porém, as inscrições seguem abertas até o dia do arbitral e podem ser feitas pelo fone (41) 99669-5963, com Jamil.

Haverá premiações em troféus e medalhas para os três times primeiros colocados e também para o artilheiro da competição e o goleiro menos vazado.

Edição n.º 1437.