Argentina goleou o Uruguai no jogo de ida das quartas de final

A Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo está bem perto de conhecer o campeão da edição deste ano. No próximo sábado (17/08), a competição entra na segunda rodada das quartas de final, onde sairão os quatro semifinalistas da competição.

Na rodada realizada no sábado (10), os resultados foram os seguintes: Espanha fez 2×0 em cima da França, Polônia venceu a Alemanha por 2×1, Dinamarca ganhou da Itália por 4×2, e a Argentina goleou o Uruguai por 6 × 2. Acompanhe a rodada com os jogos de volta da Copa do Mundo.

Quartas de final – sábado (17/08)