Atletas de Araucária fizeram bonito na 4ª Etapa do Desafio Planalto Norte MTB

Atletas de Araucária conquistaram excelentes resultados na 4ª Etapa do Desafio Planalto Norte MTB 2024, realizada no domingo (21/07), na cidade de Antônio Olinto. Na prova de estrada, com percurso de 6km, Leandro Silva ficou em 1º lugar geral, Mariana em 2º na faixa etária 50/54 anos, Rubens em 3º na faixa etária 55/59, Alberto em 2º na faixa acima de 60 anos e Lambari foi o 3º na mesma categoria.

“Saímos de Araucária às 4h da madrugada, os termômetros marcavam 7°C, mas quando chegamos lá a temperatura já tinha 2 graus. Estava 2ºC, mas a sensação térmica era de -2C. Havia geada nos campos e a largada foi às 7h, e nas descidas chegava a sair água dos olhos de tanto frio que fazia”, relatou Lambari. O atleta Leandro também competiu no Mountain Bike, com percurso de 37km. Ele ficou em 2º lugar na categoria 30/34 anos e ficou em 7º lugar na classificação geral.

Edição n.º 1425