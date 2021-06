Aviário Andorinhas recebeu linha completa de gaiolas para aves e outros pets

O Aviário recebeu várias opções de gaiolas, dos principais fabricantes do produto. Foto: Marco Charneski

A preocupação de atender os clientes, sempre da melhor forma possível, é a missão do Aviário Andorinhas. Sendo uma referência em Araucária, o comércio que fica no Jardim Iguaçu, está sempre atento às novidades do mercado, trazendo opções principalmente para os pets, sejam eles de pelos ou de penas. “Estamos com uma grande variedade de gaiolas, tanto para aves quanto para porquinhos da índia, hamsters, entre outros animais de estimação. São diversos modelos e tamanhos, dos principais fabricantes de gaiolas e também temos aquecedores”, comentam os proprietários.

Segundo ele, quando o cliente escolhe ter uma ave, ele precisa pensar com muito cuidado na “casa” ideal que o seu bichinho passará a maior parte do tempo, ao longo de toda a sua vida. “A gaiola é um item básico e extremamente importante para quem tem aves em casa, mas é preciso que o objeto tenha um tamanho adequado. Isso porque existem diferentes tipos de aves e diferentes tamanhos de gaiolas, sendo necessário escolher de acordo com o tamanho do pet”, orientam.

Inverno

No Aviário Andorinhas o cliente encontra também uma linha completa de produtos para cães e gatos, entre casinhas, caminhas, roupinhas e outros acessórios. Afinal, com o inverno chegando, os pets merecem cuidados especiais. “Além das caminhas, temos também colchonetes, roupinhas quentinhas, tudo para aquecer seu pet”, dizem os proprietários.

Os peixes também estão entre os pets que merecem cuidados especiais no inverno. E como o Aviário Andorinhas sempre teve uma atuação forte no mercado do Aquarismo, tem ótimas opções em aquecedores. “Nossa linha completa de aquários e acessórios estão à disposição dos clientes, vale a pena conhecer”, convidam.

Serviço

O Aviário Andorinhas fica na avenida Archelau de Almeida Torres, número 2520, em frente ao supermercado Condor. O atendimento é de segunda a sábado, das 9 às 19h e aos domingos e feriados, das 8h às 12h. O estabelecimento está tomando todos os cuidados necessários com relação à prevenção contra a Covid 19, ainda assim, quem preferir comprar de casa mesmo, o televendas é o 3048-4140.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021