Belas cidades

No desenrolar da música Sampa, Caetano Veloso recorre à mitologia para abrir a mente das pessoas que medem o mundo pela própria régua quando alerta:- “Narciso acha feio o que não é espelho”, afinal na lenda grega Narciso tinha admiração excessiva por si mesmo, mas enfim, a belíssima música coloca poesia no concreto da Paulicéia Desvairada.

Não se retocam obras de arte porque se perde o valor, mas uma cidade quanto mais bem retocada mais atrai bons investidores e moradores, afinal boas cidades são como as belas mulheres que bem maquiadas ficam mais cobiçadas.

Existem muitos parâmetros para se medir a beleza de uma localidade, mas uma cidade arrumada geralmente teve um projeto de planejamento urbano definido em estudos prevendo as várias fases de desenvolvimento ao longo do tempo e assim sendo seu crescimento é sempre ordenado pelas diretrizes do plano diretor. Brasília é um grande exemplo entre as Metrópoles enquanto Maringá é modelo urbano entre as cidades de médio porte, mas existem cidades que são bonitas por seus encantos naturais como Rio de Janeiro ou Foz do Iguaçu e outras que se destacam pela preservação histórica como Paraty-RJ ou Vila Rica-MG, mas bonito mesmo é quando os próprios moradores cuidam com amor dos seus próprios imóveis e os mantém sempre pintados e jardinados por gostarem do lugar onde vivem, e isto faz toda a diferença, e essa preocupação arquitetônica com os imóveis faz também de Maringá e Umuarama uma referência urbana.

Curitiba é fruto da interferência do Instituto de Pesquisa e Planejamento, o IPPUC sob o comando do arquiteto Jaime Lerner na década de setenta que interviu drasticamente na estrutura da cidade com muitas novidades, como rua de pedestres, canaletas expressas e seus binários de circulação, copiados mundo afora.

Uma cidade que cresceu de forma aleatória e desordenada como Araucária também pode ficar muito bonita e vir a ser referência quando suas áreas verdes urbanas e rurais são bem cuidadas, matos e gramas roçadas, jardins públicos floridos e coleta de lixo adequadas. A noite uma iluminação de qualidade fez toda a diferença, pois é a melhor iluminação pública no Brasil hoje. Independente se é dia ou noite o que ressalta a vista de qualquer um que visita hoje Araucária vem a ser a boa sinalização das suas ruas.

A sinalização pode ser horizontal, aquela pintada sobre a pista de asfalto ou vertical com suas placas, painéis e Pórticos. Nossa sinalização horizontal está entre as melhores do país pela qualidade e manutenção das mesmas, claro que os meios fios das ruas secundárias e as principais ruas dos bairros também deveriam estar pintadas de branco. Quanto aos vistosos Pórticos sobre as nossas ruas ainda são raros estando hoje sobre os leitos das rodovias estaduais e federais que cortam o município. Muito pode ser feito ainda, mas nossa Cidade está procurando seu próprio caminho, e ele está ficando bonito, afinal no passado recente nossa referencia era Cubatão e Guarulhos, ou melhor:- Cubarulhos

Texto: EDILSON BUENO

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021