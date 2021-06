Campanha do Mecânico está a pleno vapor na Auto Peças Araucária’s

Loja está na 5ª edição da Campanha do Mecânico, que é sempre uma grande expectativa entre a categoria. Foto: Marco Charneski

Todos os anos a Auto Peças Araucária’s faz questão de homenagear os profissionais que trabalham incansavelmente para manter a frota araucariense circulando, em perfeito estado. Cabe a eles, o cuidado com a manutenção, reparo, substituição de peças, ajustes, lubrificação do motor, dentre outras funções, importantes para prolongar a vida útil de um veículo. E é por essa importância que exercem na sociedade, que os mecânicos acabam sendo os protagonistas de uma das campanhas mais movimentadas da cidade: a Campanha do Mecânico, da Auto Peças Araucária’s.

Este ano a iniciativa está na 5ª edição, iniciou em março e só vai terminar em dezembro, durante uma grande confraternização, onde a empresa também enaltece o Dia do Mecânico, comemorado em 20 de dezembro. Além do grande sorteio de prêmios, os clientes mecânicos ganham camisetas personalizadas e um delicioso churrasco, regado a muito chope. “No ano passado nós até começamos a preparar a campanha, mas não conseguimos realizá-la, por conta do agravamento da pandemia. Diante do quadro crítico que a saúde do país vivia naquele momento, também decidimos cancelar a festa, que comumente realizamos no mês de dezembro. Para que a data não passasse em branco, apenas presenteamos os mecânicos com as camisetas. Este ano temos esperança que possamos fazer o evento, mesmo que dentro de uma nova realidade, mantendo todas as regras de distanciamento e outros cuidados. Porém se novamente a pandemia nos impedir, faremos o sorteio dos prêmios de forma virtual”, comentou o proprietário Pedro Ricardo Schwingel.

O empresário frisou que os mecânicos são seus principais clientes e não tem como não os homenagear no seu dia. “Esses profissionais merecem todo nosso respeito e admiração, porque exercem um serviço essencial para a população, principalmente nesse momento da pandemia”, frisou.

A campanha

A Campanha do Mecânico começou no dia 1º de março e segue até o dia 10 de dezembro. A cada mil reais em compras, o cliente mecânico ganha um cupom para concorrer a 21 excelentes prêmios. “Lembrando que é uma campanha cumulativa, e para participar basta fazer um cadastro na loja e ir pontuando”, explica o gerente Carlos.

Um elevador automotivo é o prêmio principal, mas tem muito mais. Serão sorteados três medidores de consumo e socorro, três jogos Soquete Estriado 41 peças, três lavadoras de alta pressão, três máquinas de limpeza e arrefecimento, três frigobares 67 litros e cinco Smart TV 50 polegadas.

Serviço

A Autopeças Araucária’s fica na marginal da Rodovia do Xisto (BR-476), número, 7073, no centro de Araucária. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h. Importante destacar que a loja segue todas as determinações sanitárias com relação à prevenção e controle da Covid 19. O fone de contato é (41) 3614-1800.

