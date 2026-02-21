Ao longo dos últimos dias O Popular tem dedicado especial atenção ao caso do desaparecimento de quatro cães comunitários cruelmente levados por funcionários do Centro de Distribuição do Mercado Livre do estacionamento da empresa na calada da noite.

As matérias sobre o assunto são várias e podem ser lidas em nosso site e vistas em nossas redes sociais. Nesse editorial, no entanto, precisamos falar de algumas pessoas que não só neste caso, mas em vários outros, não poupam esforços para defender a causa animal!

Estamos falando dos protetores independentes de Araucárias. Um grupo de pessoas que há muitos anos dedicam uma parcela considerável de suas vidas à causa animal.

São Adris, Vivis, Neides, Zezinhos, Iedas e tantos outros que não poupam esforços para procurar um pet desaparecido. Que fazem das tripas coração para resgatar um cachorrinho ou gatinho machucado. Que não olham os dias no calendário e nem a hora do dia para encontrar uma desculpa do tipo é final de semana, é noite, tá frio, tá chovendo, tá muito quente. O que os movem é o desejo de ajudar um animal que precisa de ajuda.

E nessa doação de vida que cada um destina à causa animal, eles movem montanhas. Conseguem feitos incríveis e tudo isso porque estamos falando de pessoas que abraçam um propósito com amor. São pessoas vocacionadas para o bem.

Infelizmente, no entanto, vivemos em tempos que até fazer o bem incomoda. E como incomoda. Aquele pessoal chato de comentário de internet, como alguns que vão aparecer aqui bem daqui a pouco, que são incapazes de se sentir pertencentes a algum propósito de vida. Ignorantes que conseguem misturar lé com cré. Que não conseguem enxergar fora da caixinha que vivem, que acham que uma causa ou propósito neutraliza outro. Gente que precisa evoluir enquanto ser humano!

Mas nossas Neides, Adris, Vivis, Iedas, Zezinhos e tantos outros estarão sempre aí para, por meio do exemplo, da atitude, do pé no barro, darem exemplos a todos nós que fazer o bem vale a pena! Brigar por nosso pets é uma luta necessária e que – torcemos – trará sempre novos e novos adeptos! E O Popular estará sempre aqui para dar voz e vez a esses heróis da causa animal! Ah, e quem não gostar que procure sua turma, sua página, seu site, seu órgão de imprensa e seja feliz com os seus! Pois aqui no Pop pet correndo perigo é sempre prioridade!
