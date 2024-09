Chega de espera: Dinamarca e Alemanha disputarão afinal da Copa do Mundo no domingo (22)

Os times finalistas da Copa do Mundo do Araucária Clube de Campo, a Dinamarca e a Alemanha, tiveram que controlar a ansiedade e esperar mais uma semana para a grande decisão. Isso porque a grande final, que estava marcada para o domingo passado (15/09), precisou ser adiada por causa da chuva.

A rodada decisiva acontecerá no próximo domingo (22/09), porém antes da disputa da final, que está marcada para às 11h, os torcedores irão acompanhar dois jogos preliminares: às 9h entre a equipe feminina de sócias do clube contra o time de convidadas, e às 10h um jogo cheio de nostalgia entre os craques do passado, que deram início a Copa do Mundo: África X Itália Old90.

Após a grande final haverá um almoço de confraternização com a entrega das premiações aos vencedores da edição 2024 (os convites já estão esgotados).

Edição n.º 1433.