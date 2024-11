Com duas medalhas no Paranaense, esgrimista Gabriela encerra competições do ano

Gabriela Moraes, esgrimista araucariense que já conquistou dezenas de títulos, acaba de somar mais um para sua coleção. No final de semana, dias 16 e 17/11, a atleta participou do Paranaense de Esgrima Adulto, realizado no Círculo Militar do Paraná, e faturou duas medalhas. Na categoria principal ela ficou com a prata e na modalidade Sabre, a qual estava um ano sem jogar, conquistou o bronze. Além disso, Gabi recebeu o prêmio de Melhor atleta juvenil da prova de Espada.

“Foi um ano intenso, com grandes acontecimentos e também desafios, e nada melhor que fechar com essas conquistas.

Agradeço profundamente todo o apoio do Clube Curitibano, dos incentivos e bolsas ao Atleta da SMELJ Curitiba, Geração Olímpica do Paraná, e também agradecimento especial a SMEL de Araucária e ao jornal O Popular, além de todos que de alguma forma somaram ou torceram por mim”, agradeceu a esgrimista.

Com essa participação no Paranaense, Gabi encerrou as competições do ano, porém seguirá treinando para iniciar 2025 ainda melhor.

