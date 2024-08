Com médico morador de Araucária na vice, Fábio Alceu é candidato a prefeito

Após muitas conversas o PSB e o PDT se uniram para formar a coligação “Muito Mais Por Araucária”. A convenção de ambos os partidos foi realizada no sábado, 3 de agosto e definiu o engenheiro Fábio Alceu Fernandes como candidato a prefeito.

A vaga de candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Fábio ficou para o médico Cid Ferreira. Profissional com mais de trinta anos de carreira, ele atua como clínico geral na rede municipal de saúde. Dr. Cid também atende em seu consultório particular, que fica no Centro de Araucária, bem próximo à casa onde nasceu e ainda reside.

Segundo Fábio Alceu, a escolha de Dr. Cid como vice é fruto de um compromisso que quer firmar em campanha como uma de suas prioridades caso seja eleito: a priorização da área da Saúde. “Tenho dito que a chapa não é Fábio Alceu prefeito e Dr. Cid vice e sim Fábio Alceu mais Dr Cid prefeitos. Porque vamos administrar a cidade de forma conjunta. É uma chapa para somar, jamais para dividir”, explicou.

Por sua vez, Dr Cid pontuou que desde que se conhece por gente sua vida é dedicada a cuidar das pessoas e, mais do que isso, das pessoas que moram em Araucária. “Eu nasci em Araucária. Moro no mesmo endereço desde sempre, ali na praça da Matriz. Conheço essa cidade como a palma da minha mão e tenho muito o que colaborar para que – ao lado do Fábio – possamos oferecer a toda nossa população a melhor saúde pública do Brasil”, destacou.

