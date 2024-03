Concessionária do pedágio abre vagas de emprego para candidatos de Araucária e região

A Via Araucária, concessionária do pedágio, está abrindo uma excelente oportunidade para quem está fora do mercado de trabalho: são mais de 100 vagas de emprego para candidatos de Araucária e região e a contratação é imediata. Há vagas também para as cidades de Campo Largo, Irati, Imbituva, Palmeira e Prudentópolis. A concessionária está reforçando seu time após ter ganho a concessão do lote 1 das rodovias paranaenses, para administrar 473 quilômetros de vias federais e estaduais entre Curitiba, Região Metropolitana, Região Centro-Sul e Campos Gerais.

A Eventos RH é responsável pela seleção dos candidatos para as vagas de Ajudante Geral, Encarregado de Conservação, Líder de Equipe Operacional e Operador de Equipamento (Bate Estaca, Fresa, Rolo, Mini Carregadeira e Retroescavadeira).

A Via Araucária oferece um ótimo pacote de benefícios, incluindo assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, desconto farmácia, vale transporte, vale refeição e/ou vale alimentação e kit presente para o(a) seu(a) bebê. Os contratados terão ainda, participação nos lucros e resultados (PLR), dependendo de metas atingidas e performance.

Se você ficou interessado em uma dessas vagas, faça seu cadastro no site https://www.eventosrh.com.br/araucaria/ ou envie seu currículo para o e-mail parana@eventosrh.com.br ou também pelo WhatsApp (16) 99614- 1241.

A empresa orienta que os candidatos às vagas fiquem atentos quando receberem chamadas no celular com o DDD 16. Pode ser a sua oportunidade de conseguir um emprego…atenda o celular!!!